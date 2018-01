Agenda: Confira os principais eventos de MMA para o início de 2018

O ano de 2017 foi pra conta, mas 2018 promete muita emoção para o fã de lutas. Apenas nos primeiros dois meses do ano serão oito grandes eventos já confirmados com disputas de cinturões envolvendo brasileiros, superlutas que prometem definir novos desafiantes e o primeiro show do Ultimate no Brasil em 2018.

O ano do Ultimate começa no dia 14 de janeiro com UFC Fight Night St. Louis. O destaque da noite vai para o combate entre Vitor Belfort e o 'Homem Ambulância' Urijah Hall. A primeira disputa de cinturão para o Brasil em 2018 acontece no Bellator, dia 20, quando Douglas Lima defende seu reinado na divisão de meio-médios contra Rory MacDonald. O primeiro mês do ano traz o UFC 220, dia 21, com duas disputas de cinturão entre Stipe Miocic contra Francis Ngannou e Daniel Cormier diante Volkan Oezdemir.

Em fevereiro, o Ultimate faz sua primeiro show no país com o UFC Fight Night Belém, onde Lyoto Machida faz o duelo principal contra Eryk Anders. Já no UFC 221, dia 10, Robert Whittaneker coloca o cinturão dos médios em jogo contra Luke Rockhold.

Ainda no primeiro semestre, mas sem datas definidas, deve acontecer a próxima defesa de cinturão de Amanda Nunes, a volta de Conor McGregor e os esperados julgamentos de Jon Jones e Anderson Silva. Fique ligado!