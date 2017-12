Aldo mostra confiança e fala em ‘gana a mais’ para retomar título

No próximo sábado, dia 2, José Aldo terá a chance de recuperar o título peso pena do Ultimate, perdido para Max Holloway há apenas cinco meses. O brasileiro, que perdeu em casa para o norte-americano, agora vai até Detroit tentar trazer o cinturão de volta e admite que está com energia renovada após ter passado por problemas com o UFC.

Em entrevista ao programa Countdown to UFC 218, Aldo garantiu que vai voltar a ser campeão no dia 2 de dezembro e disse estar com uma "gana a mais" pela vitória sobre Holloway e deixou no ar 'novos planos' para o adversário.

"Eu sabia que essa vaga seria minha. Fui um campeão dominante, um dos únicos da história da divisão e merecia essa chance. Para mim, eu vou ser sempre o melhor, o campeão. Por isso, eu entrei na organização. Eu sabia que esse cinturão ia voltar para mim, mas fico feliz que a chance venha tão rápido (...) Vai ser uma nova luta, a gente está com uma cabeça nova, planos novos. Tem um cinturão em jogo sim, mas agora o Aldo está com uma gana a mais para lutar", garantiu o brasileiro.

Apesar da confiança, o favoritismo de Holloway vem pelo fato de o norte-americano ter vencido a primeira luta entre os dois de maneira decisiva. Aldo até teve chances de liquidar a fatura no primeiro round, mas acabou nocauteado no terceiro assalto. O brasileiro explicou o que houve de errado naquele combate.

"Ele é um cara alto e é difícil de jogar contra. Não tive tanta dificuldade, inclusive tive algumas oportunidades, acertei bons golpes, tive a oportunidade de acabar com a luta, mas não deu", disse Aldo.