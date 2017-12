Aldo tem acerto verbal por revanche com Holloway no UFC 218

Ele vai voltar. Após muito choro e de ter vivido um período difícil após a derrota no UFC 212, o brasileiro José Aldo terá uma nova chance pelo cinturão peso-pena. E ela veio antes do que se imaginava. O ex-campeão da categoria tem um acerto verbal para enfrentar Max Holloway, o homem que o venceu em junho deste ano e agora é o detentor do título da divisão. A informação é do site do canal Combate.

Ainda que o contrato não tenha sido assinado, o Combate informa que tanto Aldo quanto Holloway aceitaram a revanche, assim como o UFC e ela deve mesmo acontecer no UFC 218, que acontecerá em Detroit, no dia 2 de dezembro. Originalmente, o havaiano iria enfrentar Frankie Edgar, mas o ex-campeão dos leves se machucou e foi obrigado a deixar a luta, abrindo caminho para que a revanche ocorra.

Após a lesão de Edgar, outros atletas pediram o duelo contra Holloway, como Ricardo Lamas, que enfrentaria Aldo em dezembro, e Cub Swanson, que tem luta marcada com Brian Ortega. Curiosamente, os três nomes ventilados pelo Ultimate para substituir Edgar já foram vencidos por Holloway, que tem impressionante sequência de 10 vitórias e não perde desde 2014, quando foi derrotado por Conor McGregor.

Além de Holloway x Aldo 2, o UFC 218 terá Francis Ngannou x Alistair Overeem, além de Henry Cejudo x Sergio Pettis e Eddie Alvarez x Justin Gaethje. Outros brasileiros também estarão em ação no evento, como Alex Cowboy, que pega Yancy Medeiros, e Charles Do Bronx, que mede forças com Paul Felder.