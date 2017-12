Algoz de McGregor no UFC zomba de 'superluta' contra Mayweather

Conor McGregor ganhou fama no UFC por causa de seu talento, mas também muito em virtude de sua "língua afiada", já que adora provocar seus oponentes, entre eles o brasileiro José Aldo. Agora, porém, ele sofreu do "próprio veneno".

Na sequência à confirmação da luta entre o irlandês contra o boxeador Floyd Mayweather, tratada como "superluta", Nate Diaz, que bateu McGregor recentemente, deu uma alfinetada: "Será uma luta boa para quem é o número dois", postou ele no Instagram, junto com uma foto que destaca o nocaute dele no rival.

It's gonna be a good fight for that #2 spot.

Apesar da "marra" de Diaz, ele também não está com "essa bola toda", já que, apesar de ter nocauteado McGregor no primeiro encontro entre eles, no segundo acabou derrotado por decisão dos árbitros.