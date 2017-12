Alguém se habilita? Mayweather coloca carrão à venda por R$ 15 milhões

Floyd Mayweather foi, durante muitos anos, o esportista mais bem pago do mundo. E, também por isso, ele sempre gostou muito de ostentar todo o seu dinheiro. Uma de suas grandes paixões são os carros e ele possui alguns dos modelos mais valiosos do mundo. Um deles, porém, está à venda: trata-se do Koenigsegg CCXR Trevita, que possui apenas duas unidades em todo o mundo.

Quando comprou o veículo, há quase dois anos, o pugilista, que encerrará sua aposentadoria dos ringues para lutar contra Conor McGregor, pagou 4,8 milhões de dólares, o que, convertendo em valores atuais, valem quase R$ 15 milhões. De acordo com o site TMZ, não é que o norte-americano está precisando de dinheiro, mas sim porque ele deseja renovar sua coleção de carros, que conta, entre outros veículos, com alguns Bugatti Veyron, o carro mais rápido do mundo. Ainda segundo o site, outro desejo de Mayweather é comprar um iate que está avaliado em R$ 62 milhões.