Amanda e Cyborg trocam mensagens nas redes: ‘É a luta que todos querem ver’

Amanda Nunes está disposta a fazer história no octógono. A baiana, campeã do UFC na divisão de galos, voltou a desafiar a compatriota Cris Cyborg, dona do título na categoria de penas, para se tornar a única mulher campeã em duas categorias. Através de uma postagem no Twitter, a 'Leoa', como é conhecida, disse não ter nada contra a rival, mas diz que o duelo entre as brasileiras é a luta 'que todos querem ver'.

"Primeiro de tudo, não tenho nada contra a Cris Cyborg. Eu acredito que essa é a luta que todo mundo quer ver e é uma luta na qual nós duas poderemos deixar as nossas marcas no esporte" - escreveu Amanda no microblog em uma postagem em inglês, marcando o perfil da rival.

Sem perder tempo, Cris respondeu Amanda pela rede social. Cyborg diz que irá defender seu título contra a primeira colocada no ranking de sua categoria e que sua marca no esporte será deixada de outra forma,

"Eu vou enfrentar a desafiante número 1 disponível com uma vitória no peso pena na sequência. A minha marca no esporte vai ser abrir as portas para todas as mulheres", escreveu a paranaense.

Antes do UFC 219, realizado no último sábado de 2017 (30), Amanda já havia demonstrado interesse em enfrentar a vencedora de Cris Cyborg x Holly Holm. Como a brasileira venceu, a baiana prontamente se prontificou a subir de divisão e disputar o título na categoria de cima. Por sua vez, Cyborg disse que não gostaria de enfrentar uma lutadora brasileira. Mas chegou a afirmar que Holm é uma adversária mais dura que a própria Amanda,