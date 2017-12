Amanda Nunes atropela Ronda Rousey e provoca adversária na web

Lutando com confiança e ignorando a pressão de ter pela frente a ex-campeã Ronda Rousey, a brasileira Amanda Nunes não tomou conhecimento da americana e atropelou a rival com um nocaute técnico aos 48s do primeiro assalto. Sem sofrer um golpe sequer, Nunes conseguiu manter o cinturão da categoria peso-galo e se consolida como um dos grandes nomes do UFC.

Após vitória, Amanda Nunes publicou uma montagem segurando o cinturão de campeã e empurrando um carrinho onde Ronda aparece como uma bebê.