Amanda Nunes diz que viu 'medo' nos olhos de Ronda Rousey após primeiro golpe

A vitória sobre o maior nome do UFC feminino ainda está repercutindo na carreira de Amanda Nunes. Em entrevista ao canal Fox 11, de Los Angeles, a brasileira disse ter visto "medo" nos olhos de Ronda Rousey após tê-la golpeado pela primeira vez em luta no dia 30 de dezembro, em Las Vegas. "Naquele momento, eu vi nos olhos dela que tudo estava acabado", declarou.

Campeã da categoria peso-galo desde julho, Amanda disse que Ronda a subestimou e sugeriu que a norte-americana siga no UFC. "É difícil perder, mas, se você for forte, estará pronta para voltar. Volte e me mostre", falou, ao sugerir um novo embate no futuro.

Na entrevista, a brasileira confidenciou ainda que dorme com o cinturão de campeã do lado da cama. Ela também adiantou que pretende lutar também na categoria peso-pena, lançada em dezembro e que terá o primeiro embate em 11 de fevereiro entre a norte-americana Holly Holm e a holandesa Germaine de Randamie.

Veja a entrevista: