Amanda Nunes encara Shevchenko antes de luta pelo título do UFC; veja

A pesagem do UFC 215 transcorreu na noite de sexta-feira, 8, em Edmonton, no Canadá, sem maiores problemas. As encaradas mais tensas foram entre os integrantes das duas lutas principais, que envolvem brasileiros. Na grande atração do show deste sábado, 9, a campeã brasileira Amanda Nunes ficou frente a frente com a desafiante Valentina Shevchenko, enquanto o ex-dono do cinturão peso leve encarou seu segundo adversário no meio-médio, o norte-americano Neil Magny.

As duas atletas que disputarão o título peso-galo do UFC fizeram a última encarada com muita tensão. Enquanto Valentina soltava um sorriso irônico, tentando irritar Amanda, a brasileira preferiu colocar fones de ouvido para evitar ouvir provocações da adversária. As duas demoraram para terminar a encarada, precisando ser interrompidas por Joe Rogan. Ao ser perguntada o que achava da peruana como oponente, a Leoa ignorou a questão e se referiu aos fãs presentes.

“Pessoal, vejo vocês todos amanhã aqui. E ainda como campeã do UFC!”, bradou Amanda, confundindo até mesmo Rogan, o entrevistador da brasileira após a encarada.

Na segunda luta mais importante da noite, Rafael Dos Anjos entrou agitado para se pesar, e mostrou estar ansioso para sua segunda luta entre os meio-médios. Ele protagonizou uma tensa encarada com Neil Magny, mas os dois se cumprimentaram depois de posarem para as fotos. Nas demais encaradas, o respeito deu o tom, incluindo as que envolviam os outros brasileiros no show (Luis Henrique KLB, Ketlen Vieira, Adriano Martins e Wilson Reis).