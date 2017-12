Amanda Nunes entra em lista de esportistas jovens mais influentes do mundo

Não é só no octógono que a brasileira Amanda Nunes tem feito sucesso nos Estados Unidos. Após aniquilar Ronda Rousey e vencer a revanche com a rival Valentina Shevchenko, a campeã peso galo do UFC entrou para a lista de 30 maiores personalidades ligadas ao esporte com menos de 30 anos. A Revista Forbes organiza anualmente uma eleição com os 30 maiores nomes jovens em diversos campos, como esportes, entretenimento, empreendedorismo, entre outras, em um total de 20 categorias.

Amanda Nunes, de 29 anos, se juntou à lista, que tem nomes do quilate do jogador de futebol americano Julio Jones (28), do Atlanta Falcons, e finalista do Super Bowl, além de Kawhi Leonard (26), jogador de basquete do San Antonio Spurs, e Anthony Rizzo (28), campeão do World Series, com o Chicago Cubs, no beisebol. Além de atletas, a lista também destaca jovens que estão envolvidos com esportes em outros níveis, como Alexander Rosen (28), conselheiro da MLB, a liga americana de beisebol, e Preetam Sen (29), diretor de parcerias comerciais do City Football Group, que cuida, dentre outros, do Manchester City.

Além dos feitos de Amanda no octógono, a revista destaca a abertura da brasileira com relação à sua opção sexual - a Leoa é abertamente gay e namora com a também lutadora do UFC, Nina Ansaroff. Ao se tornar campeã, no UFC 200, em julho do ano passado, a brasileira fez historia ao se tornar a primeira dona de um cinturão do Ultimate homossexual e recebeu prêmios da comunidade LGBT por seu ativismo. Por fim, a Forbes destaca um recente patrocínio recebido por Amanda, que agora tem uma parceria com a marca de água TEN.