Amanda Nunes pede desculpas a Ronda Rousey por provocações após vitória

Depois de derrotar Ronda Rousey em 48 segundos no UFC 207, Amanda Nunes provocou bastante a norte-americana. Além do discurso no octógono, ela também publicou no Twitter uma foto confrontando a ex-campeã e até deu entrevistas falando que viu "medo nos olhos de Ronda após o primeiro golpe".

Amanda Nunes, no entanto, reconheceu que passou do ponto e, nesta terça-feira, publicou um pedido de desculpas para Rousey em sua conta no Instagram. "Deixem-me explicar. Eu estava impressionada com a adrenalina, emoção e dor no momento. Aguentei tanto nas semanas anteriores à minha luta contra Ronda. Eu talvez tenha postado ou falado algumas coisas que agora vejo que não foram corretas. Eu quero me desculpar com Ronda. Também com os torcedores dela, os meus e os do UFC. Ronda é uma atleta incrível e ela tem feito tanto por esse esporte, especialmente pelas mulheres. #Respeito", escreveu a atual detentora do cinturão dos galos femininos.