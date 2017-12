Amanda propõe data para disputa do cinturão e rival se recusa a lutar no Rio

Ainda não é oficial, mas deve ser divulgado nos próximos dias. Amanda Nunes realmente vai enfrentar Valentina Schevchenko, lutadora do Quirguistão, na defesa do cinturão dos galos no UFC.

A brasileira chegou a propor uma data para o combate, que poderia acontecer no UFC 212, em 3 de junho, mas recebeu um não da rival. A lutadora do Quirguistão se recusa a lutar no Rio de Janeiro.

Valentina Schevchenko diz que não está pronta para a data escolhida por Amanda e rebate o questionamento feito nas redes sociais: 'Vejo você em 3 de junho?', perguntou Amanda. "UFC ofereceu a luta em abril e você negou. Foi dito que você poderia lutar em julho. Minha agenda está planejada para julho. Qualquer lugar, qualquer hora em julho", respondeu a adversária.