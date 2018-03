Anderson Silva coloca Demetrious Johnson como melhor da história

Tido por muitos como o melhor lutador de todos os tempos, Anderson Silva tem opinião diferente da dos seus fãs neste quesito. O ex-campeão peso médio do UFC declarou que vê Demetrious Johnson no topo da lista de melhores da história no MMA. Recentemente, Johnson quebrou o recorde de defesas seguidas de um cinturão do UFC (11), que pertencia ao próprio Spider.

Em entrevista ao programa norte-americano TMZ Sports, o brasileiro declarou que Johnson é um exemplo a ser seguido e um grande modelo para o esporte, elogiando a quebra de recorde do campeão.

"Demetrious é o novo campeão, o melhor. Eu tenho paixão pelo meu esporte. Amo quando pessoas falam sobre isso. Demetrious merece respeito porque ele é um grande lutador (…) Acho que o Demetrious é o melhor de todos os tempos", apontou o ex-campeão.

Anderson Silva foi campeão peso médio do UFC entre 2006 e 2013, quando perdeu o cinturão para Chris Weidman. Durante este período, o brasileiro defendeu o título 10 vezes, além de fazer lutas no peso meio-pesado. Já Johnson conquistou o cinturão inaugural dos moscas em 2012 e, desde então, defendeu-o 11 vezes e se mantém como único campeão da categoria na história do UFC.