Anderson Silva diz que ainda sente frio na barriga; veja vídeos das lutas

Um dos maiores lutadores da história, Anderson Silva vai enfrentar Derek Brunson no UFC 208, neste sábado, dia 11, no Brooklyn (EUA). Perto de completar 20 anos de carreira, o brasileiro revela que ainda sente aquele friozinho na barriga antes dos confrontos.

“A partir do momento que você perder essa ansiedade, é melhor parar de lutar. Eu me sinto bem com essa ansiedade. É o que me traz a vontade de estar lutando e de fazer o que amo. Estou motivado para provar para mim quanta energia e quanta paixão eu tenho por esse esporte. Estou feliz e empolgado para lutar em Nova York”, declarou ‘Spider’ ao site Super Lutas.

Anderson não mostrou preocupação com o porte físico de seu rival e voltou a cogitar um duelo contra Conor McGregor, campeão peso-leve do UFC. “Esse esporte é muito interessante, porque anos atrás, Royce Gracie enfrentou caras grandes. Eu acho que uma superluta contra o Conor é interessante porque ele é muito bom em pé, seria um desafio para mim e para minhas habilidades”, concluiu.