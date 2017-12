Anderson Silva e Roy Jones Jr. voltam a se desafiar para luta de boxe

Mesmo no meio da montagem de sua defesa para mais um teste antidoping positivo, Anderson Silva parece ter redirecionado seu foco para o boxe novamente. E mais especificamente para uma superluta contra seu ídolo e ex-campeão Roy Jones Jr. Após anos tentando enfrentar o norte-americano no boxe, o brasileiro recebeu o OK de Jones Jr., que também quer que o duelo aconteça.

Em entrevista ao podcast “The Ask Gary Vee Show”, o boxeador declarou que os dois tentam fechar a superluta muito antes de Conor McGregor e Floyd Mayweather terem se enfrentado, e admite que a abertura desse precedente pode ajudá-lo a conseguir a luta com Anderson.

“Eu e Anderson Silva temos tentado fechar uma luta muito antes de Mayweather e McGregor sequer pensarem nisso. Temos tentado nos enfrentar há nove anos mas eles não o deixam livre para isso. Eu e Anderson poderíamos ter nos enfrentado há muito tempo, quando estávamos no auge. Mas até hoje, eles não nos deixam lutar. Mas como eu sei a importância disso para Anderson, eu estaria disposto a enfrentá-lo até amanhã se o UFC deixasse”, comentou Jones Jr.

Anderson, que tem o boxeador como um de seus maiores ídolos, respondeu a Roy, dizendo que os dois tinham “o direito” de se enfrentarem após tanto tempo ter passado.