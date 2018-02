Anderson Silva finge ser manequim e dá susto em shopping; veja vídeo

Mesmo sem ter luta marcada e ainda no aguardo do julgamento sobre seu mais novo flagra em um exame antidoping, Anderson Silva segue de bom humor. No Carnaval ele rebolou ao som de Pablo Vittar e neste domingo foi a vez de dar um susto nos visitantes de um shopping center.

Se passando por um manequim em uma loja de roupas, o ex-campeão dos pesos-médios aparece na vitrine do estabelecimento parado até que duas mulheres passam em sua frente. Foi a brecha que Spider precisava para dar um susto e sair dando risada.

Confira o vídeo abaixo:

Doping

Pela segunda vez na carreira, o brasileiro Anderson Silva testou positivo em um exame antidoping em novembro do ano passado e resolveu quebrar o silêncio sobre o assunto com um comunicado divulgado nas redes sociais para os fãs.

Sem negar ou assumir culpa e nem explicar sua situação, o lutador disse estar triste por ter dedicado muito tempo na preparação para a luta no UFC China e garantiu que irá voltar a lutar. "Não vou desistir, muito menos parar de fazer o que amo, não é pela fama ou pelo dinheiro, é porque amo lutar. Então, independente do que acontecer daqui pra frente, nada muda, meus planos são os mesmos, nada mudou", disse.