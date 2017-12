Anderson Silva quebra o silêncio após doping: ‘Não irei desistir’

Alguns dias após ter caído em novo exame antidoping, o ex-campeão do UFC Anderson Silva emitiu um comunicado direcionado aos fãs. Apesar de não dar pistas de quais serão os próximos passos, ou se aceitará o resultado da análise feita pela USADA, o brasileiro garantiu que não irá se aposentar e que seus planos não mudam por conta do exame positivo.

Além de garantir que seguirá lutando, independente do tempo de punição que pode receber pela USADA, Anderson agradeceu o apoio dos fãs e disse que "não há nada mais gratificante" que tê-los a seu lado.

"Obviamente, eu acho que tudo faz parte de um processo de evolução. A todo dia que passa, eu posso aprender mais sobre quem eu sou. Estou aqui para agradecer a todos os meus fãs, especialmente meus treinadores e todos que contribuíram para essa longa jornada. Não consigo expressar meus sentimentos e o quão triste estou, porque todos investimos amor, paixão e tempo neste camp",. escreveu Anderson no comunicado.

E completou: "Não sei exatamente os planos de Deus para mim, mas de qualquer forma, só posso agradecer a Ele e a todos vocês. Pelo amor e afeto. Nada é mais gratificante neste momento do que ter vocês a meu lado. Não irei desistir. Tampouco irei deixar de fazer o que eu amo, não por fama ou dinheiro, pelo amor à luta. Então, não importa o que acontecerá daqui para frente, nada muda. Meus planos são os mesmos, nada muda. Um beijo grande para todos e vejo vocês em breve".

Por já ter caído uma outra vez em exame antidoping, após o UFC 183, o Spider poderá pegar um gancho de até quatro anos, caso fique comprovado que ele agiu com má fé no uso de substância banida pela USADA. Com isso, Anderson só voltaria a lutar com 46 anos. O brasileiro tinha luta marcada contra Kelvin Gastelum para o UFC Xangai do próximo dia 25 de novembro, mas foi retirado do duelo para focar em sua defesa. Em seu lugar, o ex-campeão Michael Bisping, recém-derrotado por Georges St. Pierre, enfrentará o promissor Gastelum.