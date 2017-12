Anderson Silva mostra talento ao bater faltas em desafio promovido por Zico

O lutador de MMA Anderson Silva mandou bem em um desafio de cobranças de falta promovido pelo canal Zico 1o, no YouTube, pertencente ao ídolo e ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira Zico.

O desafio foi contra os irmãos Neto, Youtubers bastante conhecidos que mantém um canal de variedades com mais de 10 milhões de seguidores. Os irmãos formaram uma equipe enquanto o lutador e Zico eram o outro time.

'Spider' - que recentemente ficou bastante irritado por ter ficado de fora do UFC 212, no Rio de Janeiro, por conta de problemas de doping do adversário, Kevin Gastelum, e sugeriu a fãs que compraram ingressos que pedissem o dinheiro de volta - provou que tem talento com a bola nos pés e acertou duas cobranças no ângulo.

Confira o desafio no vídeo: