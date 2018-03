Antes de luta por cinturão, Amanda Nunes e Raquel Pennington jantam juntas

A brasileira Amanda Nunes defende o cinturão peso galo do Ultimate contra a norte-americana Raquel Pennington na luta principal do UFC 224, evento que acontece dia 12 de maio, no Rio de Janeiro. Mas diferente do que se imagina, as atletas parecem que irão promover a disputa sem as acirradas provocações. As atletas, participam da coletiva de lançamento do show, nesta terça-feira (20), jantaram juntas em um clima bastante amistoso. + Warlley Alves enfrenta Sultan Aliev no UFC 224, no Rio de Janeiro​

A revelação foi feita por Amanda, através de uma postagem Instagram. A campeã divulgou imagem do jantar no Copacabana Palace, hotel onde elas estão hospedadas. Na foto, as protagonistas do evento estão ao lado de suas companheiras, as também lutadoras Nina Ansaroff (Amanda Nunes) e Tecia Torres (Raquel Pennington).

UFC 224

Além da disputa do cinturão peso galo feminino entre Amanda Nunes e Raquel Pennington, o UFC 224 já tem outras lutas confirmadas. No segundo duelo mais aguardado do show, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite. Nomes como: Ronaldo Jacaré, John Lineker e Thales Leites também estão confirmados no show. Confira o card até o momento:

Programa de lutas do UFC 224

Peso galo: Amanda Nunes x Raquel Pennington

Peso médio: Vitor Belfort x Lyoto Machida

Peso médio: Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Peso galo: John Lineker x Brian Kelleher

Peso médio: Thales Leites x Jack Hermansson

Peso leve: Davi Ramos x Nick Hein

Peso meio-médio: Alberto Miná x Ramazan Emeev

Peso pesado: Júnior Albini x Alexey Oleynik

Peso médio: Cezar Mutante x Karl Roberson