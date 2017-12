Antônio Pezão é nocauteado por holandês em estreia no kickboxing

Antônio Pezão fez sua estreia no kickboxing neste sábado (14), no maior palco do esporte. O brasileiro, que já lutou na categoria dos pesos-pesados do UFC, subiu no ringue no Glory contra a fera Rico Verhoeven. Apesar de ser considerado amplo azarão na disputa, o paraibano fez uma luta dura, mas foi derrotado por nocaute técnico no segundo round.

Pezão optou uma uma tática de encurralar o rival e trabalhar na curta distância. Mas o holandês mostrou porque é o campeão dos pesados do show. Com muita agilidade, ele saiu da pressão e acertou um chute alto que levou o brasileiro ao chão.

O árbitro central abriu contagem, mas o brasileiro voltou à disputa. Ainda atordoado pelo golpe, Pezão sentiu a pressão de Verhoeven e o árbitro interrompeu a luta.