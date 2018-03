Aos 15 anos, filho de presidente do UFC estreia no boxe com vitória

Dizem que 'filho de peixe, peixinho é' e Aidan White, progênito do presidente do UFC, Dana White, debutou no Boxe em grande estilo. O dirigente revelou que seu filho, de apenas 15 anos, fez sua primeira luta no ringue no 'St. Patrick's Day Boxing Show', evento de boxe amador nos EUA. Atuando na na divisão de até 59 kg, filho do chefão do UFC derrotou Andre LeClerc.

White, que antes de assumir o Ultimate foi pugilista amador, não escondeu a empolgação com a estreia no filho. Ele divulgou várias fotos do bastidores antes e depois do triunfo de Aidan.

Além de Dana, quem também assistiu a estreia de Aidan no ringue foi Lorenzo Fertitta, ex-proprietário do UFC. Nas imagens, os três usavam camisas com a marca "Zuffa Boxing", empresa que era proprietária do Ultimate até 2016 antes da venda para a WME-IMG. Isso pode significar que o empresário está de olho no mercado de boxe nos EUA.

Veja as postagens de Dana White sobre a estreia de filho no boxe: