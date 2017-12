Aos 67 anos, Ric Flair levanta 182 quilos e recebe 'convite' do Atlanta Falcons

Mostrando estar em ótima forma física, Richard Morgan "Ric Flair", publicou um vídeo em que levanta 182 quilos do chão até acima dos joelhos sem dobrar os braços, em movimento conhecido como deadlift. "The Nature Boy" foi campeão mundial de wrestling 16 vezes, e aos 67 anos ainda continua fazendo parte da WWE, principal organização do esporte.

Com a repercussão do vídeo, o twitter oficial do time de futebol americano Atlanta Falcons, fez um convite em tom de brincadeira ao lutador: "Gostaríamos de saber se você quer vestir capacete".