Após briga em bar irlandês, jornalista diz que McGregor corre perigo

Segundo o jornal "Irish Sun", o cartel Kinahan, um dos mais perigosos e conhecidos da Irlanda, estaria exigindo 900 mil euros (R$ 3,4 milhões) de "resgate" ao astro esportivo irlandês por ter socado o pai de um de seus membros durante uma briga de bar. Ainda sem confirmar que o tal astro se trata de Conor McGregor, a polícia local investiga a confusão ocorrida no The Black Forge, no último fim de semana.

"Conor McGregor está num lugar muito perigoso neste momento. Ele entrou em conflito, embora provavelmente sem culpa própria, com um grupo de pessoas muito, muito perigosas que estão ligadas aos Kinahans. Essas pessoas não se importam com quem Conor McGregor é, o que ele representa, quão poderoso ele é. Eles vão arrastá-lo à fossa. Eu diria que, nas próximas 48 horas, se ele ainda estiver no país", disse Paul Williams, um jornalista criminal renomado no país, durante seu programa de TV "Newstalk Breakfast.

Em conversa com jornalistas na sede do UFC, em Las Vegas, Dana disse que estava acompanhando por cima a situação, principalmente por conta dos rumores de que um dos envolvidos no incidente seria membros da máfia. Apesar da preocupação, o chefão da organização não acredita na veracidade da notícia. "Não acho que seja verdade, porque se fosse verdade, seria enorme. Conor pode andar na rua e é notícia grande. Se isso fosse verdade, seria uma loucura sem tamanho".

McGregor no UFC

O campeão do UFC não compete desde agosto, quando foi derrotado em superluta contra o multicampeão de boxe Floyd Mayweather, por nocaute no décimo assalto. Antes disso, o irlandês havia lutado pelo Ultimate em novembro do ano passado, quando fez história ao se tornar o primeiro e único lutador a ser campeão linear de duas categorias do UFC ao mesmo tempo. Ele nocauteou Eddie Alvarez e virou dono do cinturão leve junto ao título pena que conquistou ao vencer o brasileiro José Aldo em 2015. Pouco depois da vitória sobre Alvarez, porém, Conor perdeu o título até 66 kg., que voltou para Aldo.