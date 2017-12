Popó volta a mudar visual e pede para ser comparado com ator de Rocky

O cabelo de Popó continua dando o que falar. Depois de muitas críticas por ter descolorido as madeixas e até mesmo ter sido comparado com personagens como a atriz Nicette Bruno a senhora símbolo da 'Casa do Pão de Queijo', o ex-boxeador voltou a mudar o penteado e foi às redes sociais mostrar para os seus fãs.

Ainda com o cabelo loiro, mas com novo estilo, ele pediu para não serem mais feitas brincadeiras "maldosas". Ele ainda pediu que, se for para ser comparado a alguém, que seja com o ator Dolph Lundgren, que ficou marcado ao interpretar Ivan Drago na série de filmes Rocky.

"É melhor do que fazer aquela comparação com Dona Benta ou Astrid", disse Popó, que ainda deixou claro que não quer mais comentar sobre o assunto: "Essa é a última postagem que faço sobre o meu cabelo".

Não se fala mas do cabelo Um vídeo publicado por Acelino Popó Freitas (@popofreitas) em Jan 6, 2017 às 7:25 PST

Será que esse novo visual do boxeador inúmeras vezes campeão mundial vai agradar? Só o tempo vai dizer...

gente o Popó ta a cara da Astrid Fontenelle pic.twitter.com/St14PgoO5O — fe paes leme (@vaaaifelipe) 2 de janeiro de 2017