Após derrota, McGregor cai na balada regada a R$ 400 mil só em champanhe

Com os bolsos cheios de dinheiro - ele faturou algo em torno de US$ 100 milhões, ou R$ 320 milhões - o perdedor da 'luta do século', o irlandês do UFC Conor McGregor não parece ter ficado 'nem aí' com a derrota.

Na noite deste sábado, cerca de três horas após a derrota no ringue de boxe diante do supercampeão Floyd Mayweather (que agora soma incríveis 50 vitórias em 50 lutas), o irlandês esteve numa casa noturna de Las Vegas, o Encore Beach Club, com seus convidados, onde deu uma festança.

Segundo o portal do jornal inglês Daily Mail, cada uma das garrafas de champanhe servidas ali custou 97 mil libras, algo em torno de R$ 400 mil. "Imagina se ele tivesse ganahado", foi o título da reportagem.

Usando um terno estampado, McGregor dançou ao som de All The Way Up, de Fat Joe, discursou, cumprimentou milhares de fãs e até mesmo atacou de DJ.