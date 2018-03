Após derrota, Rampage reclama de Sonnen: ‘Lutou como uma p…’

Ex-campeão do UFC no meio-pesado, Rampage Jackson foi surpreendido por Chael Sonnen na primeira rodada do GP dos pesados do Bellator e acabou derrotado por decisão unânime. O ex-desafiante ao cinturão médio do Ultimate controlou o duelo por meio de quedas, frustrando o trocador Rampage, que admitiu a derrota, mas reclamou da atuação do rival.

+ Dana White mira superluta entre campeões Miocic e Cormier​

+ Bellator 192: Douglas Lima perde cinturão, Sonnen bate Rampage no GP de pesados + UFC 220: Miocic supera Ngannou e faz história; Cormier mantém título​

De acordo com Rampage, Sonnen merecia a vitória, mas havia lutado como "uma p..." no duelo entre os dois, que serviu de atração principal do Bellator 192, disputado em Los Angeles no último sábado (20).

"Perdendo ou ganhando, eu luto como homem. Aos meus fãs que ainda me acompanham, saibam que eu não vou parar, me senti ótimo lá dentro. Estava com um ótimo preparo físico, mas Chael Sonnen fez uma luta inteligente. Mas também lutou como uma p...", desabafou Rampage através de seu Twitter oficial.

Com o triunfo surpreendente sobre Jackson, Sonnen chegou à semifinal do GP peso pesado, que irá definir o próximo campeão da categoria no Bellator. Ele enfrentará o vencedor de Frank Mir e Fedor Emelianenko, que se enfrentam em abril. Na outra chave, o vencedor de King Mo e Ryan Bader enfrenta quem sair vitorioso entre Matt Mitrione e Roy Nelson.