Após legalização do MMA, UFC marca terceiro evento no estado de NY

Aproveitando a legalização das artes marciais mistas no estado de Nova York, o UFC confirmou, neste domingo, que realizará o evento 210 na cidade de Buffalo, em 8 de abril. Este será o terceiro card desde que a modalidade foi autorizada na região, acabando com a proibição que durava desde 1997. Ainda não há previsão de quais lutadores subirão ao octógono do KeyBank Center.

O primeiro evento do UFC no estado após o fim da proibição foi o de número 205, realizado na cidade de Nova York, em novembro de 2016. Na ocasião, Conor McGregor derrotou Eddie Alvarez por nocaute e ficou com o cinturão dos leves, se tornando o primeiro lutador da história a ser campeão de duas categorias do UFC simultaneamente. O segundo evento em NY foi o UFC Fight Night: Lewis vs. Abdurakhimov, sediado na cidade de Albany, em 9 de dezembro do ano passado.

Até o UFC 205, Buffalo era a única cidade do estado de Nova York a já ter recebido um evento do Ultimate, em 8 de setembro de 1995. O UFC 7 não contou com divisão de categorias ou limite de peso entre os competidoes. Os confrontos, que duravam até 20 minutos e sem divisão por rounds, foram alinhas em modelo mata-mata, começando pelas quartas de finais. O grande campeão da noite foi o brasileiro Marco Ruas, que bateu Paul Varelans por nocaute a 13min17seg de luta.