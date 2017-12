Após nocaute em 10seg, lutador de MMA parte para cima de juiz

Independente da modalidade, os árbitros estão sujeitos a acidentes de trabalho, como boladas, trombadas, carrinhos, tropeções e quedas. No entanto, um árbitro do KOP 54, evento de MMA realizado no estado americano de Michigan, na última semana, foi envolvido em uma situação inusitada e violenta.

O lutador Joseph Nehm foi derrotado em menos de dez segundos por Ryse Brink, que logo no início do confronto, partiu para cima com uma sequência feroz de socos e joelhadas.

Enquanto o vencedor comemorava o triunfo, sentado sobre a grade do octógono, Nehm se levantou e partiu para cima do árbitro, encaixando um mata-leão no oficial. Dentro de poucos segundos, a equipe do próprio Nehm correu ao local e conseguiu separar o lutador do árbitro.

Atleta profissional de MMA desde 2016, Joseph Nehm acumula três derrotas e apenas uma vitória em seu cartel. Já Brink soma o oposto, com três triunfos e uma queda.