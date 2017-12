Após polêmica, Cris Cyborg volta a ser testada por agência antidoping

Uma semana após uma grande confusão na Tailândia, envolvendo a USADA e Cris Cyborg, a agência antidoping visitou novamente a brasileira para testá-la. A própria campeã peso pena divulgou que foi testada novamente pela organização, desta vez sem maiores problemas. Na semana passada, membro de um laboratório credenciado pela companhia chegaram a ser presos por estarem sem visto de trabalho no país asiático.

Através de seus perfis oficiais em redes sociais, Cyborg divulgou uma foto em que aparece com o rosto coberto por um adesivo da USADA, que mostra que a atleta foi testada naquele momento. Um pequeno texto serve de legenda para a imagem.

"Uma visitinha cedo da Usada! Já foram 2 visitinhas em menos de uma semana! Vamos competir limpo ou ir para casa!", declarou Cyborg.

A brasileira foi alvo de polêmica com membros da USADA, que estavam seguindo-a em seu hotel na Tailândia. Funcionários do local, ao perceberem a movimentação suspeita, chamaram a polícia e os trabalhadores foram presos, por estarem supostamente perseguindo a brasileira e estarem trabalhando sem visto no país. Mesmo assim, a campeã do UFC fez questão de dar a amostra à USADA, que garantiu que a integridade da mostra foi mantida e estava sendo analisada em um laboratório credenciado pela organização em Tóquio.