Após provocação, lutador do UFC acende charuto com foto do adversário

O lutador cubano peso-leve do UFC Yoel Romero publicou, em seu Instagram, um vídeo no qual aparece acendendo um charuto com a foto do inglês Michael Bisping, atual dententor do cinturão da categoria (84 kg). Os dois mantém uma antiga rixa pessoal.

Foi uma resposta à provocação de Bisping, que no fim de semana rasgou uma bandeira cubana enquanto Romero estava no octógono, enfrentando o neozelandês Robert Whittaker, durante o UFC 213.

No vídeo, Romero aparece acendendo o charuto enquanto segura uma bandeira britânica. “Michael Bisping, estou queimando você e sua bandeira por terem desrespeito a minha bandeira. Eu sou o seu maior ticket. Te vejo em breve, garoto”, legendou o cubano, no Instagram.

Romero, no entanto, acabou perdendo a luta para Whitaker - e, com isso, ficou sem a chance de conquistar o cinturão temporário dos leves. Consequentemente, ele não se credenciou, ao menos por enquanto, a enfrentar Bisping. Foi a primeira derrota da carreira do veterano cubano, que tem 40 anos e está no UFC desde 2013.

Assista ao vídeo: