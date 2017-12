Após recuperar título do UFC, Cormier defende Jon Jones: 'Ele tem família'

Recentemente coroado novamente como campeão meio-pesado do UFC, Daniel Cormier pediu a seus fãs que evitem julgar e provocar Jon Jones através das redes sociais. O norte-americano revelou que foi bastante apoiado após a derrota, mas que alguns fãs o provocaram, e ele não quer que isso se repita com o arquirrival, que perdeu o título após ter tido mais um caso de doping confirmado pela USADA.

Através de suas redes sociais, Cormier postou um longo texto em que reflete sobre o apoio recebido após a derrota para "Bones" no UFC 214, elogia a postura do ex-campeão após vencê-lo, pede que seus fãs "deem um tempo" com relação a Jones, e deixem que seu rival e o time dele analisem as evidências para procurar uma defesa sobre o caso.

Por fim, DC declarou, em parte do depoimento direcionada a seus fãs, que ele não recebe nenhum apoio com eles machucando outros, neste caso o rival Jon Jones.

Veja o depoimento de Cormier:

"A vida pode ser mesmo uma montanha russa. Eu acho que de vez em quando é preciso parar por um momento e respirar fundo. Nunca se sabe o que vem em sua direção. Você só tenta lidar com essas coisas da melhor maneira possível. Uma coisa que tem sido incrível é o apoio de vocês, os fãs. Eu nunca senti tanto amor. É loucura, pois isso tudo aconteceu quando eu perdi. Pessoal, agora peço que respirem fundo e deixem Jones em paz. Deixem Jones e seu time analisarem o que está acontecendo e o que aconteceu. Eu estava para baixo e alguns de vocês me chutaram, mas a maioria de vocês me mostrou compaixão e amor. Após a luta, Jones mostrou compaixão. Independente do que acontece, nós, como humanos, precisamos mostrar compaixão. Jon não está nessa sozinho, lembrem-se que este homem tem uma família. Vamos respeitar isso. Você não demonstra seu apoio por mim ao machucar outros. Novamente, agradeço a todos pelo incrível apoio e confio que vocês conseguirão fazer o que pedi.

Daniel Cormier"