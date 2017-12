Mayweather agradece torcida após post de Neymar no Instagram; veja

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, postou em sua conta no Instagram uma foto e uma mensagem de elogio ao pugilista norte-americano Floyd Mayweather (50 lutas e 50 vitórias na carreira), após a vitória sobre o irlandês Conor McGregor na 'luta do século'.

Neymar publicou uma foto de Mayweather com o cinturão de diamantes conquistado no combate com a legenda "The Champion" (O campeão). Poucos instantes depois, Mayweather respondeu: "Muito obrigado por seu suporte".

Após a troca das mensagens, vários fãs brasileiros publicaram mensagens elogiando o boxeador e provocando McGregor. "Foi escolha dele apanhar", ironizou um seguidor de Neymar.

Veja o post: