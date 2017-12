Assista ao primeiro comercial da luta entre Mayweather e McGregor

A Showtime, empresa responsável pela venda de 'pay per view' da luta de boxe entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, que ocorre no próximo dia 26 de agosto, em Las Vegas, Estados Unidos, divulgou o primeiro comercial do evento nesta segunda-feira.

O teaser promove que "dois reis vão colidir" no duelo.

Alguns preços para assistir ao combate em sistema PPV também já foram divulgados, mas podem sofrer mudanças. Nos Estados Unidos, segundo o USA Today, os valores vão de US$ 89,95 (R$ 278, em definição normal) a US$ 99,95 (R$ 320, em alta definição).

Já no Reino Unido, o valor em libras equivale a cerca de R$ 92.

Confira abaixo o comercial: