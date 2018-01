Astro do cinema, Van Damme acerta chute no rosto de ex-campeão do UFC

Conhecido pelos filmes de luta na década de 90, Jean Claude Van Damme mostrou que ainda está em forma. Mesmo aos 57 anos o ator belga mostrou sua habilidade durante uma sessão de treinos com o ex-campeão do UFC Cody Garbrandt. Especialista em Karate Shotokan, Muay Thai, Taekwondo, Full Contact e Kickboxing, Van Damme acertou o lutador com um belo chute no rosto.

Van Damme e Garbrandt pareciam estar se movimento no cage e trocando golpes de forma leve. Mas o ator pegou o atleta do UFC desprevenido e conectou um chute em cheio no rosto. O golpe visivelmente irritou Cody que soltou um palavrão assim que recebeu o golpe.

"Eu estava preparando o chute que ele me mostrou para corrigir. Então eu pisei meu pé e ele me chutou bem nos dentes. Ficou escuro", disse Garbrandt, ao site norte-americano Bloody Elbow .

"Eu pensei algo como 'vou tirar a cabeça dele, mas é Jean-Claude o que você deveria fazer?' De repente ele olha para mim, cai de joelhos e começa a chorar e diz 'meu campeão' então me senti estranho", completou. Assista o golpe abaixo: