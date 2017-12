Atletas de Mayweather dão show e dominam preliminares da superluta

Mesmo antes de entrar no ringue para enfrentar Conor McGregor, Floyd Mayweather foi um dos principais vencedores da noite de boxe neste sábado, 26. Na porção principal do megavento, os três lutadores que ele empresaria saíram vencedores.

Destaque das lutas preliminares, o sueco Badou Jack passou por cima de Nathan Cleverly e adicionou o título meio-pesado da Associação Mundial de Boxe à sua prateleira de cinturões, que já contava com a cinta do peso supermédio do Conselho Mundial de Boxe.

Na luta co-principal, a promessa Gervonta Davis manteve seu cartel intacto, com uma performance dominante sobre Francisco Fonseca. Porém, por não ter batido o peso limite do peso leve júnior, "Tank" perdeu o cinturão da categoria pela Federação Internacional de Boxe. Já que Fonseca acabou derrotado, agora o título fica sem dono.

Além de Davis e Jack, Andrew Tabiti superou a experiência e a envergadura descomunal de Steve Cunningham para conquistar boa vitória no peso cruzador e se tornar campeão norte-americano.

COMO FOI

O duelo entre Steve Cunningham e Andrew Tabiti abriu a porção principal do megaevento e a luta entre pesos cruzadores não decepcionou. Apesar do tamanho (os dois pesaram pouco abaixo do limite de 90,7 kg.), ambos mostraram bastante técnica. Cunningham começou melhor, usando sua envergadura superior (2,08m). Porém, o veterano acabou perdendo gás com o passar dos rounds, dando vazão a Tabiti.

Representado pelo The Money Team, equipe de Floyd Mayweather, Andrew Tabiti passou a encaixar combinações melhores e usou o jab para furar a guarda do oponente, conseguindo se esquivar dos golpes mais perigosos de Cunningham. No fim, deu Tabiti, que se tornou campeão norte-americano peso cruzador.

Logo depois, foi a vez de Badou Jack entrar em ação contra Nathan Cleverly. Foi da luta entre os dois meio-pesados que saiu o primeiro nocaute da noite. Em duelo válido pelo título mundial da categoria na Associação Mundial de Boxe, "Jack The Ripper" deu show frente a um lento Cleverly.

Nos dois primeiros assaltos, Badou Jack deixou claro que sua velocidade e precisão, principalmente nos golpes de corpo, seriam demais para o britânico, que defendia seu cinturão. O sueco, por sua vez, era mais um representante do time de Mayweather que se dava bem.

Após impôr seu ritmo nos assaltos iniciais, Jack aumentou a velocidade e precisão dos golpes à medida que os rounds foram passando. No sexto, Badou começou uma sequência incrível de socos no corpo e no rosto de Cleverly, que não se defendia. O árbitro, então, declarou fim de luta e mais um novo campeão na noite.

Na co-luta principal, a promessa Gervonta Davis foi novamente o centro das polêmicas. Após não bater o peso e perder o título mundial leve júnior antes mesmo de entrar no ringue, o norte-americano vinha tendo uma performance bastante dominante sobre Francisco Fonseca, usando sua base canhota para acertar golpes duros no rival, antes de soltar um soco que aparentemente pegou na nuca do oponente.

Fonseca caiu e, mesmo com o joelho no chão, recebeu outro golpe de Gervonta. Apesar disso, o árbitro declarou Davis como vencedor por nocaute.

May-Mac

26 de agosto, T-Mobile Arena, Las Vegas

CARD PRINCIPAL

Peso super-meio-médio: Floyd Mayweather x Conor McGregor

Peso leve-júnior: Gervonta Davis derrotou Francisco Fonseca por nocaute aos 39s do R8

Peso meio-pesado: Badou Jack derrotou Nathan Cleverly por nocaute técnico aos 2m47s do R5

Peso cruzador: Andrew Tabiti derrotou Steve Cunningham por decisão unânime dos juízes (97-93, 97-93, 100-90)

CARD PRELIMINAR

Peso meio-médio: Yordenis Ugas derrotou Thomas Delorme por decisão unânime dos juízes (94-91, 93-92, 93-92)

Peso meio-médio: Juan Heraldez derrotou Jose Miguel Borrego por decisão unânime dos juízes (96-93, 97-92, 97-92)

Peso super-médio: Antonio Hernandez derrotou Kevin Newman por decisão unânime dos juízes (57-56, 59-54, 59-54)

Peso super-médio: Savannah Marshall derrotou Amy Coleman por decisão unânime dos juízes (40-36, 40-36, 40-36)