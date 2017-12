Ator revive personagem de 'Esqueceram de Mim' e zoa combate de wrestling

O ator Macaulay Culkin, o Kevin McCallister do clássico dos anos 90 Esqueceram de Mim, reviveu seu personagem mais famoso durante um evento de wrestling neste fim de semana, em Los Angeles.

A participação do ator que hoje em 37 anos foi combinada com a organização e o vídeo foi disponibilizado pelo Pro Wrestling Sheet. O ator passou despercebido durante a maior parte do evento, até o momento final, numa luta 3 contra 3 com temática natalina.

Durante o duelo com Peter Avalon, Ray Rosas e a ex-estrela do WWE, 'Swoggle', Culkin, entre os espectadores, começou a ser provocado e, para se vingar dos "malvados", atirou bolinhas no ringue, fazendo com que eles escorregassem e caíssem - como seu personagem no filme fez com os intrusos da casa em que ele foi "esquecido".

Culkin ainda subiu no ringue e enfrnetou Swoggle, para delírio dos presentes, que gritavam "Home Alone! Home Alone!", nome original do filme que marcou a carreira do ator.