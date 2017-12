Atriz pornô espancada por lutador de MMA comemora condenação

"Uma grande vitória para mim e para as vítimas da violência doméstica de todo o mundo" - foi como a atriz pornô e modelo Christy Mack comemorou, nas redes sociais, a condenação do ex-namorado, o lutador de MMA War Machine, que a espancou em 2014.

Ele foi considerado culpado por crimes como agressão, sequestro e assédio sexual e, agora, as autoridades podem aplicar uma pena de prisão perpétua. A definição da pena será em junho, depois de uma primeira etapa do julgamento, que durou duas semanas.

As agressões, na ocasião, foram tão intensas que deixaram a atriz deformada, com 10 ossos quebrados e hematomas por todo o corpo. "Continuem a denunciar e se mantenham fortes! Obrigada a todos por seu apoio ao longo dos anos, por favor continuem a apoiar outras pessoas em situações similares e acreditem nelas", escreveu Mack, no Twitter.

A própria atriz postou fotos de como ficou como foi agredida e tuitou sobre o andamento do julgamento do ex-namorado, além de responder a alguns seguidores que defenderam a conduta de War.