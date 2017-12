Na Itália, Australiano nocauteia 'anfitrião' com chute no pescoço

O lutador australiano John Wayne Parr derrotou o italiano Nando Calzetta com um chute impressionante no Bellator Kickboxing 5, em Turim, na madrugada do último sábado. A 2min59seg do segundo round, ele conectou um golpe rápido e letal entre o pescoço e a cabeça do adversário, que caiu imóvel no ringue.

"Antes da luta, eu realmente queria fazer alguma coisa incrível e ter um final incrível, então um chute na cabeça é como uma enterrada. Me sinto como Michael Jordan agora", declarou Parr ao portal Fight Mag, da Austrália.

Aos 41 anos e 27 de carreira, Parr acumula cartel de 96 vitórias e 32 derrotas no kickboxing. Apesar da longa carreira, ele confessou que este foi seu primeiro nocaute com um chute na cabeça. Esta também foi a primeira das três lutas que acertou com o Bellator, em contrato assinado no ano passado. Nando Calzetta, por sua vez, acumula 45 triunfos e 10 quedas na modalidade.