Balotelli 'provoca' McGregor e sugere luta com amigo 'para ser mesmo campeão'

O italiano Mario Balotelli fez uma brincadeira nesta segunda-feira que pode até ser encarada como polêmica. Isso porque ele mexeu com o falastrão Conor McGregor, que não costuma aceitar provocações - ao menos no meio do MMA, do qual faz parte.

Conhecido fã das artes marciais mistas, o atacante do Nice postou em seu perfil no Instagram um elogio ao norte-ameircano, seguido de uma brincadeira, levantando a sugestão de uma luta do atual campeão dos pesos médios com Giorgio Petrosyan, italiano de origem armênia, que é grande amigo do ex-jogador de Milan, Inter, Manchester City e Liverpool.

"Você é um grande lutador, MAS para ser campeão dos campeões precisará bater O CAMPEÃO Giorgio Petrosyan. Boa sorte com isso, e por favor não tenha medo. Pessoal, vocês gostariam de ver essa luta acontecer?", brincou.