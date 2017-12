Bar de Curitiba dará 50 chopes se McGregor nocautear Mayweather

Neste sábado, 26, a partir das 22h, o mundo estará com os olhares focados em Las Vegas, onde acontecerá o confronto entre o americano Floyd Mayweather e o irlandês Conor McGregor. Para motivar a torcida, o Bávaro, bar localizado na tradicional Rua 24 Horas, um dos principais pontos turísticos da capital paranaense, vai transmitir a superluta e promete um belo presente caso McGregor nocauteie Mayweather: 50 copos de chope para o público.

“Não queríamos ficar de fora da luta que vai parar o mundo na madrugada de sábado para domingo. Além do horário especial de atendimento, resolvemos lançar uma ação para motivar e incentivar uma brincadeira sadia entre os nossos clientes. O prêmio sai caso o McGregor vença, mas vamos torcer para que seja, antes de tudo, um belo espetáculo”, comenta Luiz Breda, proprietário do Bávaro, que irá oferecer uma infraestrutura completa, com 4 televisões de 60 polegadas espalhadas pelo estabelecimento para transmitir a luta.