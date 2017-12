Batalha de dança e foto Polaroid marcam encaradas do UFC Sacramento

As pesagens do UFC geralmente são marcadas pela tensão e rivalidade entre os lutadores. Mas o evento do UFC Sacramento, que acontece na noite deste sábado, tiveram dois momentos de descontração. Rivais na luta principal, pelo peso palha, Michelle Waterson e Paige Vanzant fizeram uma pequena batalha de dança no palco. Os movimentos começaram com VanZant, que neste ano foi a segunda colocada no programa "Dancing With The Stars" (versão original do "Dança dos Famosos"). Desafiada, Waterson não deixou barato e também arriscou alguns passos.

Ya, this is going to be fun! @PaigeVanZantUFC & @KarateHottieMMA are set to headline #UFCSacramento this Saturday 12/17 LIVE on @FOXTV! Um vídeo publicado por ufc (@ufc) em Dez 16, 2016 às 5:10 PST

A segunda encarada inusitada foi entre dois lutadores dos meio-médios. Mike Perry, que subiu à balança primeiro, tirou uma foto em uma máquina Polaroid do rival, Alan Jouban, que recusou a fotografia.