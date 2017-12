Bate-Estaca domina e vence duelo contra Gadelha no UFC Japão; assista

O duelo de brasileiras do peso-palha pode ter sido apenas a luta co-principal do UFC Japão desta sexta-feira, 22. Porém, Jéssica Andrade e Claudia Gadelha roubaram a cena com um dos maiores combates da história do MMA feminino, que terminou com uma vitória dominante da zebra Bate-Estaca na decisão unânime dos juízes. A luta principal contou com uma fácil vitória de Ovince Saint-Preux, que apagou Yushin Okami, substituto de última hora para Mauricio Shogun (machucado), com um estrangulamento Von Flue.

Antes disso, o lendário ex-campeão peso leve do Pride, Takanori Gomi, ainda perdeu a quinta luta seguida, sendo nocauteado em menos de dois minutos pelo “Maestro” Dong Hyun Kim. Antes, dois brasileiros entraram em ação, com vitória de Jussir Formiga por finalização e derrota de Henrique Frankenstein por nocaute.

Após a vitória sobre Claudinha, que deve colocá-la como número um do ranking peso-palha, Bate-Estaca evitou desafiar a campeã Joanna Jedrzejczyk, dizendo que prometeu a si mesma que iria melhorar luta a luta.

“Depois da minha derrota para a Joanna, eu prometi a mim mesma que, sempre que voltasse para o octógono, estaria melhor, mais focada, em busca de novas vitórias. Foi isso que aconteceu hoje”, declarou Jéssica.