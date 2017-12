Belém deve receber primeira edição do UFC no Brasil em 2018

Antes de fechar seu calendário no Brasil em 2017, o UFC já faz planos para o ano que vem. E eles incluem uma visita ao Norte do país, no primeiro trimestre. O Ultimate deve desembarcar em Belém, capital do Pará, e cidade do ex-campeão Lyoto Machida, em fevereiro, para seu primeiro evento brasileiro em 2018. A informação é do site do canal Combate.

O local do show deve ser o Ginásio Mangueirinho, que foi inaugurado no ano passado e abriga até 12 mil pessoas. A expectativa é que o card do evento seja do formato Fight Night, que normalmente conta com lutas menos expressivas que os shows de pay-per-view numerados. Ainda segundo a reportagem, o Ultimate trabalha com quatro datas para eventos no Brasil em 2018, um a mais do que esse ano. Há planos também de o UFC estrear em outros países sul-americanos, principalmente Chile e Argentina.

Em 2017, o Ultimate fez dois eventos no primeiro semestre, levando o show para Fortaleza em março e retornando ao Rio de Janeiro após um ano em junho para o UFC 212, com disputa de cinturão (o campeão José Aldo perdeu o título para Max Holloway). Neste sábado (28), o UFC encerra o calendário brasileiro com o UFC São Paulo, que terá o retorno de Lyoto Machida contra Derek Brunson na luta principal. Demian Maia, Francisco Massaranduba, John Lineker, Thiago Marreta, entre outros, também estão confirmados para o show.