Belfort afia boxe com medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão

Após flertar com a aposentadoria durante 2017, Vitor Belfort parece estar com ânimos renovados. O brasileiro, que vem de vitória sobre Nate Marquardt no UFC 212, em junho, mostrou que ainda busca se aprimorar durante os treinamentos. Neste final de semana, o 'Fenômeno' postou uma foto com os irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão, medalhistas olímpicos e invictos no boxe profissional.

"Um prazer ter podido estar e aprendido um pouco mais da nobre arte com @esquivafalcao e @yamaguchifalcao", escreveu o brasileiro na legenda. O filho de Vitor, Davi, também aparece na imagem.

Belfort volta ao octógono no dia 14 de janeiro, na luta principal do UFC Fight Night St. Louis. Ele encara o 'Homem Ambulância' Urijah Hall.