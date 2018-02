Belfort confirma luta de despedida contra amigo Lyoto no UFC Rio

Vitor Belfort confirmou a notícia divulgada no último sábado: ele fará sua luta de despedida contra o compatriota e amigo Lyoto Machida no UFC 224, evento que acontece dia 12 de maio, no Rio de Janeiro.

Após a decepção no UFC Fight Night St. Louis, evento em que faria sua aposentadoria oficial do UFC, Belfort ainda não tinha definido se ia fazer uma luta de despedida do Ultimate. Na ocasião, por causa de um problema de saúde, o adversário de Belfort, Uriah Hall, acabou faltando à pesagem e o combate foi cancelado.

Através de uma longa publicação no Instagram, o 'Fenômeno' elogiou Machida, seu último rival no UFC, e disse que em seu combate de despedida como profissional gostaria de passar a mensagem de 'respeito'.

"Lyoto é um homem de bem e pai de família. Não sou a favor do famoso ‘trash talk’. MMA é um esporte, de onde eu e muitos outros homens de família tiram seu sustento. Eu e o Lyoto nos conhecemos há anos. Conheço sua família e já treinamos juntos. Quis que especialmente essa luta fosse no Brasil porque tudo começou aqui. Nós inventamos esse esporte e exportamos para o restante do mundo. Agora eu espero que, outra vez, nós possamos enviar mais uma mensagem para o mundo: a de respeito! Dia 12 de maio eu e meu amigo Lyoto Machida subiremos no octógono para darmos o nosso melhor, e essa é a forma que vamos mostrar respeito um pelo outro. Após a luta, continuaremos amigos, sempre, sempre respeitando um ao outro", escreveu Belfort.

O combate entre Lyoto Machida e Vitor Belfort será a segunda luta mais importante do UFC 224, antecedendo apenas a disputa de cinturão entre Amanda Nunes x Raquel Pennington. O 'Fenômeno' fará sua luta de despedida do UFC e deve anunciar sua aposentadoria ainda no octógono. Já Machida, reecontrou o caminho das vitórias após uma longa suspensão por doping e três derrotas consecutivas. No UFC Belém, realizado no início do mês, o 'Dragão' venceu Eryk Anders na decisão dos juízes

Confira abaixo o texto completo de Vitor Belfort:

“Estou há mais de 20 anos sendo relevante nesse esporte. Quebrei barreiras e pavimentei o caminho para algumas gerações de atletas q vieram após mim. Sou um dos pioneiros do esporte e me orgulho muito disso.

Não queria me despedir do octógono sem fechar esse ciclo com uma mensagem relevante para; o esporte, o público e atletas.

Por isso fiz questão de lutar com um amigo meu.

Um profissional q eu respeito. Um homem de bem e pai de família.

Não sou a favor do famoso “trash talk”. MMA é um esporte!

No qual eu e muitos outros homens de família tiram seu sustento.

Eu e Lyoto nos conhecemos há anos. Conheço sua família e já treinamos juntos.

Quis q especialmente essa luta fosse no Brasil pq tudo começou aqui. Nós inventamos esse esporte e exportamos para o restante do Mundo.

Agora eu espero q outra vez nós possamos enviar mais uma mensagem para o Mundo:

A de RESPEITO!

Dia 12 de Maio eu e meu amigo @lyotomachidafw subiremos no octógono para darmos o nosso melhor e essa é a forma q vamos mostrar q respeitamos um ao outro.

Após a luta, continuaremos amigos, sempre, sempre respeitando um ao outro.

Essa é a mensagem q quero deixar para a nova geração.

Não sejam Bullies, sejam homens. Pq o Mundo precisa de homens de verdade”