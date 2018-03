Belfort exige pagamento por luta cancelada no UFC St. Louis

O clima não parece bom entre Vitor Belfort e UFC. Após ter sua luta de despedida contra Uriah Hall cancelada, o brasileiro usou suas redes sociais para pedir que o Ultimate lhe pagasse o salário pelo duelo, já que ele havia batido o peso e estava pronto para lutar (ao contrário do adversário, que passou mal durante o corte e chegou a desmaiar).

"Estou à espera do meu pagamento, UFC. Afinal de contas, fiz o que tinha de ser feito (treinei, estive presente na semana da luta, bati o peso...). Onde está o respeito?", disparou o Fenômeno, na legenda de uma foto em sua conta no Instagram (veja abaixo).

Após o evento, Dana White revelou que o brasileiro recusou duas lutas que lhe foram oferecidas. Ele poderia ter permanecido no UFC St. Louis contra outro oponente, ou então poderia lutar em Boston, no UFC 220 do próximo sábado, 20. O presidente revelou que Vitor não quis saber das duas possibilidades.

"Estou ouvindo que ele quer lutar com Michael Bisping em Londres. Quando voltar a Las Vegas, nós iremos conversar com Vitor e ver o que acontece (...) Ele poderia ter permanecido no card. Nós oferecemos uma luta para ele no UFC St. Louis e outra no UFC 220, ele não quis saber de nenhuma das duas", declarou o dirigente.