Belfort se revolta com recusa de Bisping: ‘Admita que está com medo’

O ex-campeão meio-pesado Vitor Belfort se revoltou com a recusa de Michael Bisping à sua oferta de revanche e disparou contra o inglês, dizendo que ele deveria parar de fingir que era durão e admitir que estava com medo de enfrentá-lo novamente. Através das suas redes sociais, o brasileiro mostrou todo seu descontentamento com a postura do ex-dono do cinturão peso médio, que criticou duramente o "Fenômeno" em seu podcast.

Bisping chegou a dizer que Vitor era um hipócrita e que iria usar esteroides na sua última luta, já que uma suspensão não faria diferença a ele, que estaria aposentado. Vitor não gostou das justificativas do inglês e o criticou.

"Que vergonha, Bisping! O UFC acabou de me dizer que você recusou a luta. Eu entendo que você está com medo. As imagens acima meio que explicam tudo... Então pare de fingir que é durão e admite que está com medo. E eu pensei que fosse homem suficiente para subir no octógono comigo outra vez, me enganei... Infelizmente parece que não iremos dar aos fãs a luta que eles querem... Feliz aposentadoria, você deve estar muito feliz por deixar o esporte pela porta dos fundos... Se tornar uma lenda, realmente, não é para qualquer um..", disparou Belfort, na legenda de uma imagem em que nocauteia Bisping.

O brasileiro procura uma luta de despedida do MMA após ter seu duelo com Uriah Hall cancelado pelo fato de o jamaicano ter passado mal durante o corte de peso. A expectativa era a de que Vitor pudesse enfrentar Bisping no UFC Londres, que acontece no dia 18 de março. Na primeira luta entre os dois, Belfort nocauteou o inglês com um chute alto no segundo round do duelo principal do UFC São Paulo, em janeiro de 2013.

Veja a postagem de Belfort: