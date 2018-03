Bellator abre temporada com Rampage x Sonnen e Douglas Lima como destaques

A noite deste sábado, 20, será de grandes eventos para os fãs de MMA. Além do UFC 220, com duas disputas de cinturão, o Bellator abre sua temporada de eventos em grande estilo. A edição de número 192 do show conta disputa de título, abertura do badalado GP de pesos pesados e vários brasileiros em ação.

A atração principal da noite traz o duelo dos veteranos Chael Sonnen e Quinton Rampge Jackson, pelo GP de pesos pesados da organização. O vencedor de disputa garante vaga na semifinal do torneio, que conta com nomes como Fedor, Frank Mir, Roy Nelson e Ryan Bader. No segundo duelo mais aguardado do show, o brasileiro Douglas Lima coloca o título dos meio-médios em jogo diante do perigoso canadense Rory MacDonald.

Além de Douglas Lima, o Brasil terá mais três representantes no programa de lutas: ainda no card principal, o nipo-brasileiro Goiti Yamauchi encara o ex-campeão Michael Chandler. O vencedor da disputa receberá a chance de desafiar o campeão Brent Primus pelo cinturão dos leves. Já no no card preliminar, Khonry Gracie, filho de Royce Gracie, fará sua estreia no MMA profissional contra Devon Brock. Já Guilherme Bomba, que vem de derrota em sua última apresentação, tentará a recuperação diante de Ivan Castillo.

Confira abaixo as informações completas do evento, que será exibido no Brasil pela FOX Sports (apenas card principal) a partir das 23h (horário de Brasília).

Bellator 192

The Forum, Los Angeles, Estados Unidos

Sábado, 20 de janeiro de 2018

FOX Sports (apenas card principal)

Card Principal

Rampage Jackson x Chael Sonnen

Douglas Lima x Rory MacDonald - luta pelo cinturão dos meio-médio

Michael Chandler x Goiti Yamauchi

Henry Corrales x Georgi Karakhanyan

Aaron Pico x Shane Kruchten

Card Preliminar

Joey Davis x Ian Butler

Khonry Gracie x Devon Brock

Ivan Castillo x Guilherme Bomba

David Duran x Kyle Estrada

Noah Tillis x Jalin Turner

Gabriel Green x Chris Padilla

Marlen Magee x Johny Cisneros

Chad George x James Barnes

Jose Campos x Haim Gozali

Cooper Gibson x Andrew Lazo

Roosevelt Roberts x Tommy Aaron

Mike Segura x Arthur Estrazulas

Isaiah Culpepper x Jean-Paul Lebosnoyani