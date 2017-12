Bellator fará GP de pesos pesados com Fedor, Rampage, Sonnen e Bader

Há mais de um ano sem um campeão peso pesado, o Bellator inovará na hora de coroar um novo rei para sua divisão. O evento anunciou nesta sexta-feira que organizará um torneio especial com alguns dos principais nomes de seu elenco para definir o novo dono do cinturão até 120 kg. da companhia. Os atletas escolhidos foram: Rampage Jackson, Ryan Bader, Fedor Emelianenko, Chael Sonnen, Frank Mir, King Mo, Matt Mitrione e Roy Nelson.

Curiosamente, apenas metade dos escolhidos estão de fato na categoria: Mir, Mitrione, Nelson e Fedor. Ryan Bader é o atual campeão meio-pesado do Bellator, enquanto Rampage Jackson (meio-pesado), Chael Sonnen (médio e meio-pesado) e King Mo (meio-pesado) fizeram suas carreiras em outras divisões.

O presidente do Bellator, Scott Coker, já havia organizado GP semelhante quando era dono do Strikeforce e disse que o torneio será um divisor de águas para a organização.

"Isso é algo que acabará sendo icônico para nós. Tradicionalmente, os torneios são a forma como campeões de artes marciais são escolhidos. Agora temos a oportunidade de colocar oito grandes nomes do nosso esporte juntos durante um ano, e quem vencer todo o torneio será consagrado como o novo campeão peso pesado do Bellator", disse Coker em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie.

Inicialmente, as primeiras sete lutas do GP, que servirão como quartas de final e semifinais, acontecerão separadamente, em sete ventos diferentes, ao longo do ano. A expectativa é que a grande final ocorra em dezembro do ano que vem. Porém, o Bellator ainda não divulgou nenhuma data, e nem as chaves do torneio. O título peso pesado da organização está vago desde maio de 2016, quando Vitaly Minakov perdeu seu cinturão por não estar defendendo-o.