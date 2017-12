'Besta Negra' do UFC revela ter se segurado para não defecar ao vivo em luta

Quem assistiu ao nocaute que o norte-americano Derrick Lewis, a 'Besta Negra' do UFC, aplicou sobre o compatriota Travis Browne, na etapa de Halifax (Canadá) do UFC Fight Night, neste domingo, viu o lutador, no primeiro round, levar repetidamente as mãos à barriga, depois de ter sofrido um golpe na região das costelas logo no primeiro minuto de luta.

Esbanjando sinceridade, a 'Besta' revelou, no entanto, em entrevista logo após o combate, que a posição escondia algo mais constrangedor: ele estava segurando um súbito mal estar intestinal.

"Tive que me segurar para não defecar ao vivo em uma luta transmitida para milhares de telespectadores", afirmou o peso-pesado aos jornalistas. "Ao mesmo tempo em que estava segurando meu gás, eu estava tentando respirar. Eu só pensei que não queria defecar em rede nacional. Foi isso", declarou, rindo, para depois acrescentar: "com a internet hoje, todos esses memes, eu não poderia passar por isso".

Por pouco, o probleminha não causou a derrota de Lewis, pois ele teve que baixar a guarda para segurar a barriga.

Com a vitória, no entando, a 'Besta Negra' já soma seis vitórias consecutivas e seu nome já aparece na bolsa de apostas para o cinturão da categoria.

Assista abaixo a trechos do combate: